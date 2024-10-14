«Динамо» примет «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 14 октября. Начало матча на «ВТБ-Арене» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире будут показывать на телеканале «Матч ТВ», сайтах matctv.ru и КХЛ. Также трансляция доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке, в ретрансляции федерального канала).

За ключевыми событиями дерби «Динамо» — «Спартак» можно следить в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате «Спартак» в 14 матчах набрал 20 очков, «Динамо» — 15 очков и 15 играх.