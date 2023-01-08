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Сегодня, 15:11

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» и одержало третью победу подряд

Мария Гусева
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«Торпедо» на выезде обыграло московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Богдан Тринеев. За нижегородский клуб голы забили Алексей Кручинин, Максим Федотов и Антон Сизов.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. «Торпедо» располагается на 3-й строчке с 65 очками.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Тринеев — 1 (бол., Менелл), 9:10 — 1:0. Кручинин — 13 (Ян, Орлов), 33:48 — 1:1. Федотов — 7, 54:22 — 1:2. Сизов — 4 (п.в.), 58:47 — 1:3.

Вратари: Коновалов (57:36 — 58:47, 59:33) — Гуска.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (11+13+9) — 21 (4+6+11).

Судьи: Бондарь, Васильев.

8 января. Москва. «ВТБ Арена». 9021 зритель.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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