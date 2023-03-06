«Динамо» выиграло у «Торпедо» всухую и вышло вперед в серии

«Динамо» обыграло «Торпедо» дома в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0. У бело-голубых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Делл. Голкипер хозяев Илья Коновалов отразил все 24 броска по своим воротам. «Динамо» вышло вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Москве, пятая игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта. КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Игумнов — 1 (Готовец, Тринеев), 27:58 — 1:0. Муранов — 2, 31:46 — 2:0. О`Делл — 1 (Рашевский), 41:09 — 3:0. Вратари: Коновалов — Кульбаков. Штраф: 12 — 14. Броски: 25 (10+10+5) — 24 (9+8+7). Судьи: Наумов, Оскирко. 6 марта. Москва. «ВТБ Арена». 8831 зритель. Счет в серии: 2-1