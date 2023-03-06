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Сегодня, 21:45

«Динамо» выиграло у «Торпедо» всухую и вышло вперед в серии

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты «Динамо» (Москва)
Радость хоккеистов «Динамо» в игре с «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Динамо» — «Торпедо».
Фото ХК «Динамо»
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«Динамо» обыграло «Торпедо» дома в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:0.

У бело-голубых отличились Иван Игумнов, Иван Муранов и Эрик О'Делл.

Голкипер хозяев Илья Коновалов отразил все 24 броска по своим воротам.

«Динамо» вышло вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Москве, пятая игра пройдет в Нижнем Новгороде 10 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Игумнов — 1 (Готовец, Тринеев), 27:58 — 1:0. Муранов — 2, 31:46 — 2:0. О`Делл — 1 (Рашевский), 41:09 — 3:0.

Вратари: Коновалов — Кульбаков.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 25 (10+10+5) — 24 (9+8+7).

Судьи: Наумов, Оскирко.

6 марта. Москва. «ВТБ Арена». 8831 зритель.

Счет в серии: 2-1

Источник: Таблица плей-офф КХЛ
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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