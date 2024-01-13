«Динамо» и «Торпедо» в субботу, 13 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 18:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Динамо» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 70 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 61 балл, команда находится на 5-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона