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Сегодня, 17:45

«Динамо» — «Торпедо»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» начнется в 19.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Динамо».
Фото ХК «Динамо»
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«Динамо» и «Торпедо» в четверг, 23 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск», Okko Sport и KHL Prime. Ключевые события игры «Динамо» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо» набрало 47 очков и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 42 балла, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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