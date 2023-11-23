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Сегодня, 21:39

Гол и два результативных паса Уила помогли «Динамо» обыграть «Торпедо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» обыграло «Торпедо» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Автором победной шайбы для бело-голубых стал форвард Никита Гусев, реализовавший большинство в начале третьего периода.

Нападающий москвичей Джордан Уил поучаствовал во всех трех голах своей команды — у него 1 шайба и 2 результативных паса.

«Динамо» с 49 очками в 34 матчах делит первое место со «Спартаком» в таблице Западной конференции. «Торпедо» занимает четвертую строчку с 42 очками в 34 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Уил — 14 (Гусев), 11:07 — 1:0. Коваленко — 8 (Атанасов), 23:10 — 1:1. Муранов — 3 (Менелл, Уил), 33:45 — 2:1. Гусев — 12 (бол., Менелл, Уил), 41:04 — 3:1. Кручинин — 8 (Коваленко, Сизов), 41:50 — 3:2.

Вратари: Коновалов (33:20 — 33:45) — Гуска.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (9+11+6) — 27 (7+10+10).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

23 ноября. Москва. «ВТБ Арена».

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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