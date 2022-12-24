«Динамо» победило «Трактор» в овертайме, защитник Миронов сделал дубль

«Динамо» победило «Трактор» в овертайме — 4:3 — в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором победной шайбы стал защитник Андрей Миронов. Он оформил дубль в этой встрече.

По голу в составе бело-голубых забили нападающий Александр Скоренов и защитник Егор Мартынов. Форвард Джордан Уил сделал три голевые передачи.

В составе «Трактора» отличались нападающие Теему Пулкинен, Алексей Бывальцев и Никита Сошников.

Новичок челябинцев Сошников набрал в этой встрече 2 (1+1) очка.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 4-е место, набрав 55 очков в 43 матчах. «Трактор» идет 10-м на Востоке: 38 очков после 43 игр.

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«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Скоренов — 5 (бол., Уил), 7:44 — 1:0. Пулккинен — 11 (бол., Бурдасов, Хэмилтон), 8:47 — 1:1. Бывальцев — 12 (Бурдасов, Сошников), 16:52 — 1:2. Миронов — 6 (Буруянов, Арт.А. Волков), 37:25 — 2:2. Сошников — 1 (Бурдасов, Бывальцев), 40:12 — 2:3. Мартынов — 5 (бол., Менелл, Уил), 48:14 — 3:3. Миронов — 7 (Лилья, Уил), 60:33 — 4:3.

Вратари: Коновалов — Мыльников.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 45 (9+16+18+2) — 27 (10+12+5+0).

Судьи: Акузовский, Раводин.

24 декабря. Москва. «ВТБ Арена».