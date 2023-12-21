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Сегодня, 17:30

«Динамо» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Динамо» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Мартынов (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо Москва»
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«Динамо» сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 21 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Начало эфира — 21.20 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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