«Динамо» встретится с «Трактором» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 3 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 21.20 по местному времени.

«Динамо» набрало 11 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. «Трактор» с 14-ю баллами располагается на третьей строчке Востока.

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