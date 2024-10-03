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«Динамо» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Динамо» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Гусев (ХК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» встретится с «Трактором» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 3 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 21.20 по местному времени.

«Динамо» набрало 11 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. «Трактор» с 14-ю баллами располагается на третьей строчке Востока.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор

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