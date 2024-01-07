Московское «Динамо» в овертайме победило «Спартак»

Сегодня, 19:33
Московское «Динамо» дома победило «Спартак» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У бело-голубых дубль оформил Эрик О`Делл. У красно-белых шайбы забросили Павел Порядин и Николай Голдобин, на счету которого также результативная передача.
Победный гол в овертайме забил Седрик Пакетт.
В этом сезоне КХЛ счет личных встреч между клубами 2:2.
«Динамо» одержало вторую победу подряд — 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции.
«Спартак» потерпел третье поражение подряд. Красно-белые с 67 очками занимают второе место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: О`Делл — 19 (бол., Гусев, Менелл), 3:41 — 1:0. О`Делл — 20 (бол.), 27:50 — 2:0. Порядин — 23 (бол., Голдобин, Цыплаков), 44:37 — 2:1. Голдобин — 29 (бол., Порядин, Ковальчук), 56:44 — 2:2. Пакетт — 13 (Миронов), 62:43 — 3:2.
Вратари: Моторыгин — Николаев.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 36 (11+17+5+3) — 37 (12+14+11+0).
Судьи: Гамалей, Гофман.
7 января. Москва. «ВТБ Арена». 9767 зрителей