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Сегодня, 19:33

Московское «Динамо» в овертайме победило «Спартак»

Руслан Минаев
«Динамо» — «Спартак».
Фото ХК «Динамо» (Москва)
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Московское «Динамо» дома победило «Спартак» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У бело-голубых дубль оформил Эрик О`Делл. У красно-белых шайбы забросили Павел Порядин и Николай Голдобин, на счету которого также результативная передача.

Победный гол в овертайме забил Седрик Пакетт.

В этом сезоне КХЛ счет личных встреч между клубами 2:2.

«Динамо» одержало вторую победу подряд — 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд. Красно-белые с 67 очками занимают второе место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: О`Делл — 19 (бол., Гусев, Менелл), 3:41 — 1:0. О`Делл — 20 (бол.), 27:50 — 2:0. Порядин — 23 (бол., Голдобин, Цыплаков), 44:37 — 2:1. Голдобин — 29 (бол., Порядин, Ковальчук), 56:44 — 2:2. Пакетт — 13 (Миронов), 62:43 — 3:2.

Вратари: Моторыгин — Николаев.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 36 (11+17+5+3) — 37 (12+14+11+0).

Судьи: Гамалей, Гофман.

7 января. Москва. «ВТБ Арена». 9767 зрителей

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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