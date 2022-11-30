«Динамо» в овертайме победило «Витязь»

«Динамо» в овертайме победило «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Нападающий бело-голубых Дмитрий Рашевский оформил дубль, в том числе на его счету победный гол. Также одну шайбу забросил защитник Никита Новиков.

За «Витязь» забивали форварды Скотт Килсон и Тайлер Граовац.

«Витязь» проиграл третий матч подряд и идет восьмым в Западной конференции КХЛ, «Динамо» занимает пятую строчку.

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«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Уилсон — 10 (Яремчук, Бородкин), 3:40 — 0:1. Рашевский — 14 (бол., Миронов, Кудрявцев), 27:35 — 1:1. Новиков — 2 (Уил, Скоренов), 29:01 — 2:1. Граовац — 3, 42:04 — 2:2. Рашевский — 15 (Миронов, Игумнов), 60:51 — 3:2.

Вратари: Коновалов — Дорожко.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (8+23+8+1) — 24 (9+7+6+2).

Судьи: Раводин, Ромасько.

30 ноября. Москва. «ВТБ Арена». 2834 зрителя.