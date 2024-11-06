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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Динамо» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Кудашов, главный тренер ХК «Динамо».
Фото ХК «Динамо» Москва
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«Динамо» Москва встретится с «Витязем» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в среду, 6 ноября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Кудашова набрала 27 очков и занимает пятое место в Западной конференции. Клуб из Балашихи с 23 очками располагается на девятой строчке на Западе.

Матч «Динамо» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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