Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Витязь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Динамо» и «Витязь» сыграют в КХЛ 31 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Динамо» и «Витязь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 31 октября. Матч пройдет «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30.

Прямая трансляция игры в Москве пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч также покажут канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Динамо» — «Витязь» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Динамо» в 20 матчах набрало 24 очка, в предыдущей игре москвичи победили «Амур» (1:0). У «Витязя» — 21 игра и 21 очко, в предыдущем матче бело-красные уступили «Спартаку» (3:4 ОТ).

Регулярный чемпионат начался 3 сентября 2024, а завершится 23 марта 2025 года.

ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Медведев оценил свою статистику без повторных титулов в ATP
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
Красно-белые будут бороться за Пиняева. Что происходит в «Спартаке»
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Сегодня
Вчера
Неделя