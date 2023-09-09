«Динамо» всухую победило «Сочи» в чемпионате КХЛ

«Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По шайбе в этой встрече забросили Никита Гусев, Джордан Уил, Эрик О'Делл и Максим Джиошвили. 25-летний голкипер бело-голубых Илья Коновалов провел свой первый сухой матч в сезоне.

Для «Сочи» это уже третье поражение в основное время в четырех проведенных встречах. У «Динамо» теперь две победы в четырех играх регулярки.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Гусев — 2 (бол., Уил, Менелл), 26:26 — 1:0. Уил — 2 (бол., Менелл), 34:17 — 2:0. О`Делл — 3 (бол., Уил), 40:05 — 3:0. Джиошвили — 1 (бол., Рашевский, Ожиганов), 50:16 — 4:0.

Вратари: Коновалов — Бердин.

Штраф: 10 — 15.

Броски: 46 (11+14+21) — 26 (11+8+7).

Судьи: Дударов, Фатеев.

9 сентября. Москва. «ВТБ Арена».