«Динамо» всухую победило «Сочи» в чемпионате КХЛ

Сегодня, 15:26
«Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
По шайбе в этой встрече забросили Никита Гусев, Джордан Уил, Эрик О'Делл и Максим Джиошвили. 25-летний голкипер бело-голубых Илья Коновалов провел свой первый сухой матч в сезоне.
Для «Сочи» это уже третье поражение в основное время в четырех проведенных встречах. У «Динамо» теперь две победы в четырех играх регулярки.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Гусев — 2 (бол., Уил, Менелл), 26:26 — 1:0. Уил — 2 (бол., Менелл), 34:17 — 2:0. О`Делл — 3 (бол., Уил), 40:05 — 3:0. Джиошвили — 1 (бол., Рашевский, Ожиганов), 50:16 — 4:0.
Вратари: Коновалов — Бердин.
Штраф: 10 — 15.
Броски: 46 (11+14+21) — 26 (11+8+7).
Судьи: Дударов, Фатеев.
9 сентября. Москва. «ВТБ Арена».
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