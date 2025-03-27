«Динамо» на матче против СКА вывесило баннер в поддержку Овечкина: «Саша, дожимай!»

27 марта, 22:36
Московское «Динамо» вывесило баннер в поддержку своего воспитанника, форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который близок к тому, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
Над одной из трибун «ВТБ Арены» во время первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против СКА (3:1) висел баннер с двумя изображениями хоккеиста. На одном он изображен в молодости, а на другом — так, как выглядит сейчас. Между двумя изображениями была помещена надпись: «889. Саша, дожимай!».
39-летний Овечкин забил 889 голов за карьеру в НХЛ, ему осталось 5 шайб до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки.
Перед матчем «Динамо» — СКА Овечкин записал видеообращение, в котором пожелал бело-голубым удачи.