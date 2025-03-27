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27 марта, 22:36

«Динамо» на матче против СКА вывесило баннер в поддержку Овечкина: «Саша, дожимай!»

Александр Овечкин.
Фото Amber Searls-Imagn Images, USA Today Sports
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Московское «Динамо» вывесило баннер в поддержку своего воспитанника, форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который близок к тому, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Над одной из трибун «ВТБ Арены» во время первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против СКА (3:1) висел баннер с двумя изображениями хоккеиста. На одном он изображен в молодости, а на другом — так, как выглядит сейчас. Между двумя изображениями была помещена надпись: «889. Саша, дожимай!».

Баннер на «ВТБ Арене» в поддержку Александра Овечкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

39-летний Овечкин забил 889 голов за карьеру в НХЛ, ему осталось 5 шайб до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки.

Перед матчем «Динамо» — СКА Овечкин записал видеообращение, в котором пожелал бело-голубым удачи.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.Эффект Овечкина. В Вашингтоне играло много звезд НХЛ — но только при Ови хоккей перестал быть «пустышкой» для региона

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Александр Овечкин
ХК Динамо (Москва)
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