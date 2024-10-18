«Динамо» заплатит «Салавату» за Гуськова тысячу рублей

По информации «СЭ», сумма компенсации «Динамо» за нападающего Матвея Гуськова составила 1000 рублей.

23-летний россиянин ранее был обменян в московский клуб из «Салавата Юлаева». Контракт с бело-голубыми будет действовать до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету Гуськова 10 матчей в КХЛ без набранных очков.