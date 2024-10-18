«Динамо» заплатит «Салавату» за Гуськова тысячу рублей

Сегодня, 13:20
По информации «СЭ», сумма компенсации «Динамо» за нападающего Матвея Гуськова составила 1000 рублей.
23-летний россиянин ранее был обменян в московский клуб из «Салавата Юлаева». Контракт с бело-голубыми будет действовать до лета 2026 года.
В текущем сезоне на счету Гуськова 10 матчей в КХЛ без набранных очков.
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|7
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|Металлург Мг
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|9
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|8
|5
|16
|8
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|10
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|Барыс
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
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Шабанов Максим
Трактор
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Грицюк Арсений
СКА
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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|17
|И
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
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Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12