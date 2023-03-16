Директор «Адмирала» назвал самого опасного игрока в составе «Ак Барса»

Один из руководителей клуба из Владивостока Вадим Аверкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, за счет чего можно обыграть казанцев и назвал Александра Радулова самым опасным игроком в их составе.

— За счет чего можно обыграть «Ак Барс»?

— Если не верить в свою победу, то вообще не стоит выходить на лед. Мы будем гнуть свою линию. За счет дисциплины, командных действий и будем играть. Посмотрим, кто победит.

— Кто кажется самым опасным в составе соперника?

— Александр Радулов. Он набрал хорошую форму, да и вообще всегда был бомбардиром и харизматичным игроком.