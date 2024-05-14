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Сегодня, 16:02

Директор «Металлурга» назвал нового тренера вратарей

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в тренерском штабе команды.

— Кто заменит тренера вратарей Клемена Мохорича в штабе «Металлурга» в сезоне-2024/25?
— Судницин будет тренером вратарей в этом сезоне. Александр сделал большую работу. Параллельно с Клемом Мохоричем он вел трех вратарей в нашей команде. Александр перенял необходимый опыт, которые понадобится в этом сезоне.

«Металлург» в минувшем сезоне в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии магнитогорцы победили ярославский «Локомотив» (4-0).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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