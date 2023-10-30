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Сегодня, 17:05

Директор по маркетингу «Авангарда»: «Делим первое место со СКА по заработкам за билеты»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Член совета директоров «Авангарда» Елена Шкиль рассказала «СЭ» о заработках клуба и сравнила доходы с другими командами КХЛ.

– Могу точно сказать, что мы делим первое-второе место со СКА по заработкам на билетной программе, – заявила Шкиль. – И у нас первое место в прошедшем сезоне по посещаемости в КХЛ, 11 500, и третье место в Европе. Билеты у нас от 290 рублей – мне кажется, возможность сходить есть у каждого. Да, есть и дорогие билеты по 10 тысяч, куда включено обслуживание, горячие блюда, напитки. Кроме этого мы в топ-3 лиги по мерчендайзингу. Большая и все время растущая коллекция, магазины на арене и на центральной улице Омска.

– Не стоило строить арену на 20 тысяч зрителей, как в Петербурге?

– В Питере, так понимаю, идея в том, чтобы сделать самый большой стадион в мире. У нас была другая ситуация – «Авангард» играл четыре года не дома, в Балашихе. И каждый день был на счету. Сначала рассматривалась просто реконструкция арены, но потом приняли решение, что это нецелесообразно и, может быть, даже дороже. Не получится обеспечить тот уровень комфорта, который достоин 2022 года. Вместимость увеличили до 12 тысяч, это, наверное, оптимально для Омска.

И самое важное – что до строительства арены мы согласовали маркетинговую концепцию развития арены и постоянно взаимодействовали с проектной командой, чтобы максимально учесть все, что нам необходимо, чтобы развивать арену как многофункциональную. Это, на мой взгляд, уникальная история. Нет второго льда – мы пожертвовали им ради комфорта болельщиков, ресторанов, магазинов. А тренировочный каток через реку. Да, не 20 тысяч, но мы очень четко понимали, зачем и что строим. Будем и дальше новые виды спорта пробовать. Сейчас обсуждали, что биатлон надо провести – с финишем на арене, как на стадионе «Шальке» в Рождественской гонке.

В хоккее очень много игр, поэтому билетов продать можно много. В футболе, например, одна игра продается две недели. Здесь у нас серия – три игры в неделю. Не всегда это коммерчески удобно, особенно в будние дни. Сейчас КХЛ переносит больше матчей на выходные, за что спасибо.

Наши доходы – хороший показатель здоровья клуба. Было время в лиге, когда на многих стадионах раздавали билеты. Сейчас упор на коммерческую заполняемость, и это правильно – иначе нет смысла этим заниматься. Хорошо, что есть конкуренция с другими развлечениями и, самое главное, с диваном.

Поэтому мы все чаще делаем матч с какой-то темой, например, рок-матч или детский матч, все больше команд к этому пришли. Что мы играем не с условным «Нефтехимиком», а придумываем тематику и создаем сообщество, которое ходит на нашу команду. Отлично, если есть еще знаменитый соперник, это драйв, люди, выше средний чек, но главное – чтобы ходили на своих как на развлечение. И фигуристов тоже приглашаем. Такие нехоккейные мероприятия дают новую аудиторию. Перед концертом «Руки вверх» делали диско-матч, продвигали концерт, и сама концепция людям зашла, – сказала Шкиль.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
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