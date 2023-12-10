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Сегодня, 19:28

Дивизион Харламова победил Дивизион Тарасова по буллитам в финале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дивизион Харламова победил Дивизион Тарасова в финале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ — 8:7 Б.

По две шайбы забросили представитель Дивизиона Харламова Сергей Колесников и игрок команды Дивизиона Тарасова Максим Шалунов.

Бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин (Дивизион Харламова) и Роман Широков (Дивизион Тарасова) набрали по 2 очка — у обоих по голу и результативной передаче.

Победный бросок в серии буллитов совершил форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев, выступавший за Дивизион Харламова.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». Третье место заняла команда Дивизиона Боброва, победившая Дивизион Чернышева (7:4) в игре за бронзу.

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