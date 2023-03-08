Для двух побед в Новосибирске «Авангарду» хватило 27 бросков

Сегодня, 21:05
«Авангард» выиграл оба гостевых матча с «Сибирью» и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 3-1.
В каждом из матчей омичи отправили в ворота Антона Красоткина по четыре шайбы, в понедельник «ястребам» понадобилось 12 бросков, в среду — 15. «Авангард» повторил рекорд Кубка Гагарина по минимальному количеству бросков в выигранном матче.
В 2009 году 12 попыток хватило «Ак Барсу», в 2010-м — ХК МВД, в 2014-м — рижскому «Динамо», а в 2019-м — ЦСКА.
Все случаи, когда команда наносила менее 16 бросков в победном матче плей-офф
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Броски
|
Счет
|
22.03.2009
|
1/2 финала
|
Динамо М — Ак Барс
|
32:12
|
0:1
|
09.04.2010
|
Финал конференции
|
Локомотив — ХК МВД
|
21:12
|
1:3
|
15.03.2014
|
Первый раунд
|
Динамо Р — Донбасс
|
12:43
|
2:1
|
28.03.2019
|
Финал конференции
|
ЦСКА — СКА
|
12:37
|
2:1
|
06.03.2023
|
Первый раунд
|
Сибирь — Авангард
|
37:12
|
3:4
|
21.03.2012
|
Второй раунд
|
СКА — Атлант
|
42:13
|
1:3
|
06.04.2012
|
Финал конференции
|
Трактор — Авангард
|
30:14
|
0:1
|
08.03.2015
|
Первый раунд
|
Барыс — Авангард
|
14:27
|
4:1
|
11.03.2017
|
Второй раунд
|
Авангард — Ак Барс
|
24:14
|
0:2
|
20.03.2019
|
Второй раунд
|
Салават Юлаев — Автомобилист
|
14:39
|
4:2
|
08.03.2023
|
Первый раунд
|
Сибирь — Авангард
|
45:15
|
1:4
|
22.02.2013
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Салават Юлаев
|
15:25
|
2:0
|
23.03.2018
|
Второй раунд
|
Ак Барс — Металлург Мг
|
15:26
|
3:1
Меньше команды Михаила Кравеца по воротам в плей-офф бросали только две команды. Любопытно, что «Авангард» делит антирекорд лиги. В 2009 году «ястребы» всего 10 раз потревожили вратаря «Ак Барса», спустя десять лет так же слабо в атаке сыграл «Витязь».
Команды, которые наносили менее 14 бросков в матчах плей-офф
|
Дата
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Броски
|
16.03.2009
|
Авангард
|
Второй раунд
|
Ак Барс (г) — 2:3 ОТ
|
10
|
26.02.2019
|
Витязь
|
Первый раунд
|
ЦСКА (г) — 0:4
|
10
|
20.03.2009
|
Ак Барс
|
1/2 финала
|
Динамо (г) — 1:0
|
12
|
02.03.2009
|
Динамо Р
|
Первый раунд
|
Динамо М (г) — 1:7
|
12
|
15.03.2014
|
Динамо Р
|
Первый раунд
|
Донбасс (д) — 2:1
|
12
|
24.02.2017
|
Адмирал
|
Первый раунд
|
Авангард (г) — 3:6
|
12
|
28.03.2019
|
ЦСКА
|
Финал конференции
|
СКА (д) — 2:1
|
12
|
06.03.2023
|
Авангард
|
Первый раунд
|
Сибирь (г) — 4:3
|
12
|
21.03.2012
|
Атлант
|
Второй раунд
|
СКА (г) — 3:1
|
13
|
28.02.2013
|
Атлант
|
Первый раунд
|
СКА (г) — 0:7
|
13
|
07.03.2014
|
Локомотив
|
Первый раунд
|
Динамо М (г) — 2:3 ОТ
|
13
|
28.02.2017
|
Салават Юлаев
|
Второй раунд
|
Ак Барс (д) — 1:2
|
13