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КХЛ

Сегодня, 21:05

Для двух побед в Новосибирске «Авангарду» хватило 27 бросков

Кирилл Бурдаков
Статистик
«Сибирь» — «Авангард» — 1:4.
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» выиграл оба гостевых матча с «Сибирью» и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 3-1.

В каждом из матчей омичи отправили в ворота Антона Красоткина по четыре шайбы, в понедельник «ястребам» понадобилось 12 бросков, в среду — 15. «Авангард» повторил рекорд Кубка Гагарина по минимальному количеству бросков в выигранном матче.

В 2009 году 12 попыток хватило «Ак Барсу», в 2010-м — ХК МВД, в 2014-м — рижскому «Динамо», а в 2019-м — ЦСКА.

Все случаи, когда команда наносила менее 16 бросков в победном матче плей-офф

Дата

Стадия

Матч

Броски

Счет

22.03.2009

1/2 финала

Динамо М — Ак Барс

32:12

0:1

09.04.2010

Финал конференции

Локомотив — ХК МВД

21:12

1:3

15.03.2014

Первый раунд

Динамо Р — Донбасс

12:43

2:1

28.03.2019

Финал конференции

ЦСКА — СКА

12:37

2:1

06.03.2023

Первый раунд

Сибирь — Авангард

37:12

3:4

21.03.2012

Второй раунд

СКА — Атлант

42:13

1:3

06.04.2012

Финал конференции

Трактор — Авангард

30:14

0:1

08.03.2015

Первый раунд

Барыс — Авангард

14:27

4:1

11.03.2017

Второй раунд

Авангард — Ак Барс

24:14

0:2

20.03.2019

Второй раунд

Салават Юлаев — Автомобилист

14:39

4:2

08.03.2023

Первый раунд

Сибирь — Авангард

45:15

1:4

22.02.2013

Первый раунд

Металлург Мг — Салават Юлаев

15:25

2:0

23.03.2018

Второй раунд

Ак Барс — Металлург Мг

15:26

3:1


Меньше команды Михаила Кравеца по воротам в плей-офф бросали только две команды. Любопытно, что «Авангард» делит антирекорд лиги. В 2009 году «ястребы» всего 10 раз потревожили вратаря «Ак Барса», спустя десять лет так же слабо в атаке сыграл «Витязь».

Команды, которые наносили менее 14 бросков в матчах плей-офф

Дата

Команда

Стадия

Матч

Броски

16.03.2009

Авангард

Второй раунд

Ак Барс (г) — 2:3 ОТ

10

26.02.2019

Витязь

Первый раунд

ЦСКА (г) — 0:4

10

20.03.2009

Ак Барс

1/2 финала

Динамо (г) — 1:0

12

02.03.2009

Динамо Р

Первый раунд

Динамо М (г) — 1:7

12

15.03.2014

Динамо Р

Первый раунд

Донбасс (д) — 2:1

12

24.02.2017

Адмирал

Первый раунд

Авангард (г) — 3:6

12

28.03.2019

ЦСКА

Финал конференции

СКА (д) — 2:1

12

06.03.2023

Авангард

Первый раунд

Сибирь (г) — 4:3

12

21.03.2012

Атлант

Второй раунд

СКА (г) — 3:1

13

28.02.2013

Атлант

Первый раунд

СКА (г) — 0:7

13

07.03.2014

Локомотив

Первый раунд

Динамо М (г) — 2:3 ОТ

13

28.02.2017

Салават Юлаев

Второй раунд

Ак Барс (д) — 1:2

13
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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