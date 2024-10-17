Бучельников: «Мы в одном дворе с Радуловым жили, семьями дружим»

Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал о том, что дружит с семьями с форвардом «Локомотива» Александром Радуловым.

«Да, мы в одном дворе с Радуловым жили, семьями дружим. Тетя у меня тоже дружит с их семьей. В прошлом сезоне играли последний матч как раз с «Ак Барсом», я стою на вбрасывании, на клюшку опираюсь, и Радулов мне клюшку отводит «метлой» — я чуть не клюнул в лед. Так пошутил, сказал: «Папе привет передавай». Возможно, он помнит моих родителей, мою семью. А так тесно я с ним не общался. Больше они с отцом моим знакомы.

Радулов такой заводила, и не важно, сколько ему лет. Легенда на самом деле. Откуда брать столько сил и эмоций? Не каждому дано. Я думаю, это большой мастер и очень хороший игрок для нашей лиги», — цитирует «РБ Спорт» Бучельникова.