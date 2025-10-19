Дмитрий и Алексей Яшкины проверили, насколько хорошо знают друг друга

19 октября, 18:15
История семьи Яшкиных — это пример упорства, таланта и бескомпромиссной поддержки родных. В ролике «Кинопоиска», приуроченном ко Дню отца, который отмечается в России 19 октября, Дмитрий и Алексей Михайлович ответили на вопросы о хоккее, личной жизни и сложном пути от первых тренировок до игр в профессиональных командах. Заодно они проверили, насколько хорошо знают друг друга, а также раскрыли принципы, на которых строится воспитание будущего чемпиона.
— Если бы вы могли «одолжить» у него один хоккейный навык из молодости, что бы это было?
Дмитрий Яшкин: Кистевой бросок.
Алексей Яшкин: Пас.
— Какой поступок Алексея Михайловича вне льда заставил уважать его не только как отца, а как человека?
Дмитрий Яшкин: Забота обо всех. И о родных, и о друзьях.
Алексей Яшкин: Уважительное отношение к семье, к окружающим, честность перед самим собой.
— Что в его чувстве юмора вам нравится больше всего?
Дмитрий Яшкин: Неожиданность, наверное.
Алексей Яшкин: Может быть, мягкий сарказм. В хоккейной раздевалке без этого не проживешь.
— О чем, кроме хоккея, вы разговариваете с отцом, когда остаетесь наедине?
Дмитрий Яшкин: Обо всем, можно сказать. О жизни.
Алексей Яшкин: Обговариваем какие-то житейские вопросы, дальнейшие перспективы развития жизни.
— Какой подарок от отца запомнился вам больше всего?
Дмитрий Яшкин: Так как я раньше играл в теннис, наверное, ракетки теннисные.
Алексей Яшкин: Подарков, я думаю, было много. Может, коньки и клюшка?
— Какому хоккейному клубу Алексей Михайлович тайно симпатизирует?
Дмитрий Яшкин: Я думаю, это связано с местом, где он родился — команда из Красноярска.
Алексей Яшкин: «Сокол» и «Химик».
— Если бы ваш отец создал свою хоккейную школу, каким бы был ее главный принцип?
Дмитрий Яшкин: Труд.
Алексей Яшкин: Дать возможность ребятам, вне зависимости от их благосостояния, развиваться как хоккеисту, и как человеку. Важнее даже, как человеку.
— Самый полезный хоккейный урок, который преподал отец?
Дмитрий Яшкин: Хочешь быть лучше всех — работай больше всех. Это у меня всегда в голове было.
Алексей Яшкин: Честно выполнять свою работу.
- Если бы отец комментировал вашу игру, какую фразу он повторял бы чаще всего?
Дмитрий Яшкин: Работай ногами.
Алексей Яшкин: Не могу ее сейчас сказать, она матерная.
- Предположим, вам нужно сыграть персонально против отца в расцвете сил. Как нужно было бы действовать против него?
Дмитрий Яшкин: Работать ногами. Он не так уж хорошо катался, но очень хорошо позицию выбирал, поэтому единственный вариант против него — оббегать.
Алексей Яшкин: Изощряться.
— В какой момент вы поняли, что ваш сын точно станет хоккеистом?
Алексей Яшкин: Сложно сказать. Он занимался и теннисом, и хоккеем, везде был перспективным. А потом пришлось выбирать, хоккей или теннис. Он выбрал хоккей.
Дмитрий Яшкин: В тот момент, когда он мне сказал: «выбирай хоккей или теннис?»
- Какой матч в карьере вашего сына для вас был самым волнительным во время просмотра?
Алексей Яшкин: Когда в четвертом классе он выиграл финал чемпионата Чехии. Вот это самый волнительный матч. Он забил, по-моему, два гола или один решающий гол. Я был растроган до слез.
Дмитрий Яшкин: Первая игра в НХЛ.
- Какой эпизод из его детских тренировок вы вспоминаете чаще всего?
Алексей Яшкин: Когда они с братом соревновались до такой степени, что один другому руку порезал во время упражнения.
Дмитрий Яшкин: Раньше же были такие клюшки, на которые перо насаживалось. Я один раз пришел, увидел, что кто-то сломал перо. Я взял эту палку и отпилил ее. Папа по-любому вспомнит это.
- Правда ли, что в детстве Дмитрий был непоседливым ребенком?
Алексей Яшкин: Правда, конечно. Не сидел дома, так скажем. Был постоянно на улице.
Дмитрий Яшкин: Да.
— Какое главное качество досталось Дмитрию от вас?
Алексей Яшкин: Надо быть самокритичным, не мне оценивать. Дай бог, чтобы это были целеустремленность и постоянное желание совершенствоваться.
Дмитрий Яшкин: Организованность. Потому что у него все по полочкам, все разложено. Есть во всем система.
— Если бы ваш сын мог изменить одно правило в современном хоккее, что бы это было?
Алексей Яшкин: Ворота больше сделать, чтобы шайб было больше.
Дмитрий Яшкин: Буллиты бы отменил, наверное. Хотя они мне и нравится, но лучше играть овертайм до конца.
- Какой разговор о хоккее с Дмитрием запомнился больше всего?
Алексей Яшкин: Разговор при его отъезде в канадскую юниорскую лигу. У нас был серьезный разговор, когда некоторые решения он должен был принять сам.
Дмитрий Яшкин: Все они запоминающиеся.
- Правда ли, что «Зеленое дерби» — это матчи, которые Дмитрий ждет особенно?
Алексей Яшкин: По моему мнению, каждый матч надо ждать, готовиться к нему.
Дмитрий Яшкин: И «Зеленое дерби», и «Динамо» — «Спартак»... Все дерби люблю.
— Что было самым сложным в процессе воспитания сына-хоккеиста?
Алексей Яшкин: Донести какие-то вещи, чтобы он не делал ошибок, которые делал я. Чтобы он шел по жизни честно, с пониманием того, что делает.
Дмитрий Яшкин: Так как я был ребенок энергичный, то правильно направить меня.
- Вопрос с подвохом: сколько золотых медалей чемпионата Чехии у вас есть?
Алексей Яшкин: Шесть.
Дмитрий Яшкин: Шесть золотых и одна серебряная.