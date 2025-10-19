Дмитрий и Алексей Яшкины проверили, насколько хорошо знают друг друга

История семьи Яшкиных — это пример упорства, таланта и бескомпромиссной поддержки родных. В ролике «Кинопоиска», приуроченном ко Дню отца, который отмечается в России 19 октября, Дмитрий и Алексей Михайлович ответили на вопросы о хоккее, личной жизни и сложном пути от первых тренировок до игр в профессиональных командах. Заодно они проверили, насколько хорошо знают друг друга, а также раскрыли принципы, на которых строится воспитание будущего чемпиона.

Вопросы Дмитрию Яшкину про отца

— Если бы вы могли «одолжить» у него один хоккейный навык из молодости, что бы это было?

Дмитрий Яшкин: Кистевой бросок.

Алексей Яшкин: Пас.

— Какой поступок Алексея Михайловича вне льда заставил уважать его не только как отца, а как человека?

Дмитрий Яшкин: Забота обо всех. И о родных, и о друзьях.

Алексей Яшкин: Уважительное отношение к семье, к окружающим, честность перед самим собой.

— Что в его чувстве юмора вам нравится больше всего?

Дмитрий Яшкин: Неожиданность, наверное.

Алексей Яшкин: Может быть, мягкий сарказм. В хоккейной раздевалке без этого не проживешь.

— О чем, кроме хоккея, вы разговариваете с отцом, когда остаетесь наедине?



Дмитрий Яшкин: Обо всем, можно сказать. О жизни.

Алексей Яшкин: Обговариваем какие-то житейские вопросы, дальнейшие перспективы развития жизни.

— Какой подарок от отца запомнился вам больше всего?

Дмитрий Яшкин: Так как я раньше играл в теннис, наверное, ракетки теннисные.

Алексей Яшкин: Подарков, я думаю, было много. Может, коньки и клюшка?

— Какому хоккейному клубу Алексей Михайлович тайно симпатизирует?

Дмитрий Яшкин: Я думаю, это связано с местом, где он родился — команда из Красноярска.

Алексей Яшкин: «Сокол» и «Химик».

— Если бы ваш отец создал свою хоккейную школу, каким бы был ее главный принцип?

Дмитрий Яшкин: Труд.

Алексей Яшкин: Дать возможность ребятам, вне зависимости от их благосостояния, развиваться как хоккеисту, и как человеку. Важнее даже, как человеку.

— Самый полезный хоккейный урок, который преподал отец?

Дмитрий Яшкин: Хочешь быть лучше всех — работай больше всех. Это у меня всегда в голове было.

Алексей Яшкин: Честно выполнять свою работу.

- Если бы отец комментировал вашу игру, какую фразу он повторял бы чаще всего?

Дмитрий Яшкин: Работай ногами.

Алексей Яшкин: Не могу ее сейчас сказать, она матерная.

- Предположим, вам нужно сыграть персонально против отца в расцвете сил. Как нужно было бы действовать против него?

Дмитрий Яшкин: Работать ногами. Он не так уж хорошо катался, но очень хорошо позицию выбирал, поэтому единственный вариант против него — оббегать.

Алексей Яшкин: Изощряться.

Вопросы Алексею Михайловичу Яшкину от сына

— В какой момент вы поняли, что ваш сын точно станет хоккеистом?

Алексей Яшкин: Сложно сказать. Он занимался и теннисом, и хоккеем, везде был перспективным. А потом пришлось выбирать, хоккей или теннис. Он выбрал хоккей.

Дмитрий Яшкин: В тот момент, когда он мне сказал: «выбирай хоккей или теннис?»

- Какой матч в карьере вашего сына для вас был самым волнительным во время просмотра?

Алексей Яшкин: Когда в четвертом классе он выиграл финал чемпионата Чехии. Вот это самый волнительный матч. Он забил, по-моему, два гола или один решающий гол. Я был растроган до слез.

Дмитрий Яшкин: Первая игра в НХЛ.

- Какой эпизод из его детских тренировок вы вспоминаете чаще всего?

Алексей Яшкин: Когда они с братом соревновались до такой степени, что один другому руку порезал во время упражнения.

Дмитрий Яшкин: Раньше же были такие клюшки, на которые перо насаживалось. Я один раз пришел, увидел, что кто-то сломал перо. Я взял эту палку и отпилил ее. Папа по-любому вспомнит это.

- Правда ли, что в детстве Дмитрий был непоседливым ребенком?

Алексей Яшкин: Правда, конечно. Не сидел дома, так скажем. Был постоянно на улице.

Дмитрий Яшкин: Да.

— Какое главное качество досталось Дмитрию от вас?

Алексей Яшкин: Надо быть самокритичным, не мне оценивать. Дай бог, чтобы это были целеустремленность и постоянное желание совершенствоваться.

Дмитрий Яшкин: Организованность. Потому что у него все по полочкам, все разложено. Есть во всем система.

— Если бы ваш сын мог изменить одно правило в современном хоккее, что бы это было?

Алексей Яшкин: Ворота больше сделать, чтобы шайб было больше.

Дмитрий Яшкин: Буллиты бы отменил, наверное. Хотя они мне и нравится, но лучше играть овертайм до конца.

- Какой разговор о хоккее с Дмитрием запомнился больше всего?

Алексей Яшкин: Разговор при его отъезде в канадскую юниорскую лигу. У нас был серьезный разговор, когда некоторые решения он должен был принять сам.

Дмитрий Яшкин: Все они запоминающиеся.

- Правда ли, что «Зеленое дерби» — это матчи, которые Дмитрий ждет особенно?

Алексей Яшкин: По моему мнению, каждый матч надо ждать, готовиться к нему.

Дмитрий Яшкин: И «Зеленое дерби», и «Динамо» — «Спартак»... Все дерби люблю.

— Что было самым сложным в процессе воспитания сына-хоккеиста?

Алексей Яшкин: Донести какие-то вещи, чтобы он не делал ошибок, которые делал я. Чтобы он шел по жизни честно, с пониманием того, что делает.

Дмитрий Яшкин: Так как я был ребенок энергичный, то правильно направить меня.

- Вопрос с подвохом: сколько золотых медалей чемпионата Чехии у вас есть?

Алексей Яшкин: Шесть.

Дмитрий Яшкин: Шесть золотых и одна серебряная.