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26 марта, 14:25
Форвард нижегородского «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий принес победу своей команде 6 февраля 2025 года в матче против «Спартака».
В феврале форвард «Торпедо» выдал редкое достижение: отметился победными буллитами в двух встречах подряд: против «Витязя» и «Спартака». Игра с красно-белыми получилась для Дмитрия особенной — восьмисотой в карьере нападающего. За буллит в ворота красно-белых активнее всего проголосовали болельщики из Нижнего Новгорода. И теперь Кагарлицкий запечатлен на уникальной карточке FONBET OVERTIME.
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