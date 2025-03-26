Кагарлицкий — обладатель новой карточки проекта #FONBETOVERTIME по итогам февраля

Форвард нижегородского «Торпедо» Дмитрий Кагарлицкий принес победу своей команде 6 февраля 2025 года в матче против «Спартака».

В феврале форвард «Торпедо» выдал редкое достижение: отметился победными буллитами в двух встречах подряд: против «Витязя» и «Спартака». Игра с красно-белыми получилась для Дмитрия особенной — восьмисотой в карьере нападающего. За буллит в ворота красно-белых активнее всего проголосовали болельщики из Нижнего Новгорода. И теперь Кагарлицкий запечатлен на уникальной карточке FONBET OVERTIME.

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