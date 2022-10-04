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4 октября, 23:16

Дмитрий Кагарлицкий взял на себя вину за поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста»

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопросы журналистов после игры регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:5 ОТ).

— Ожидаемо результативный матч двух лидеров Востока. Как вам со льда смотрелась эта игра?

— Хотелось бы выигрывать такие матчи, мы много сил потратили. Но, видимо, поверили, что выиграли, когда забросили четвертую. Голы были какие-то такие и в наши ворота, и в их, не сказать курьезные, интересные что ли. За поражение беру вину на себя, моя ошибка в овертайме привела к поражению. Считаю, что мог сыграть по-другому перед последней шайбой.

— Поражение в овертайме, но команда болезненно его восприняла.

— Разумеется, мы всегда хотим побеждать, а «Автомобилисту» уже два матча проиграли. Мы не выходили за одним очком, никто не смотрит, в овертайме поражение или в основное. Выходили побеждать, а результат не радует.

— Команда поддержала Вадима Шипачева после нереализованных моментов. Как себя вести в такой ситуации?

— Мы вместе выбираемся из ситуации, не только у Вадима не идет игра. Многие должны играть лучше, и я в том числе. Вадик выиграл вбрасывание, когда мы забивали четвертый гол, это тоже важный момент. Он старается работать на команду, где-то что-то не получается. Повторюсь, не идет у многих, нужно играть немножко по-другому.

— Накануне ЦСКА пропустил в пустые ворота в овертайме. Не думаете, что тренд сходит на нет?

— Не знаю, в принципе, раньше это работало у нас. Это численное преимущество, шанс, но сегодня я неправильно сыграл, потерял шайбу, что привело к голу.

— В Екатеринбурге вы играли против Стефана да Косты с Сергеем Широковым, сегодня против Патриса Кормье с Георгием Белоусовым. Как изменилась игра соперника?

— Если честно, не сильно обращаешь внимание на это, когда выходишь на лед. Мы и в прошлом матче против Кормье выходили. Не знаю, как изменилась, нам играть с ними снова через день, завтра посмотрим видео, проанализируем с холодной головой. Впереди еще очень много игр, не надо грустить сейчас, надо завтра выходить с новыми мыслями.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22495
Дмитрий Кагарлицкий
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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