Дмитрий Кагарлицкий взял на себя вину за поражение «Ак Барса» от «Автомобилиста»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопросы журналистов после игры регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:5 ОТ).

— Ожидаемо результативный матч двух лидеров Востока. Как вам со льда смотрелась эта игра?

— Хотелось бы выигрывать такие матчи, мы много сил потратили. Но, видимо, поверили, что выиграли, когда забросили четвертую. Голы были какие-то такие и в наши ворота, и в их, не сказать курьезные, интересные что ли. За поражение беру вину на себя, моя ошибка в овертайме привела к поражению. Считаю, что мог сыграть по-другому перед последней шайбой.

— Поражение в овертайме, но команда болезненно его восприняла.

— Разумеется, мы всегда хотим побеждать, а «Автомобилисту» уже два матча проиграли. Мы не выходили за одним очком, никто не смотрит, в овертайме поражение или в основное. Выходили побеждать, а результат не радует.

— Команда поддержала Вадима Шипачева после нереализованных моментов. Как себя вести в такой ситуации?

— Мы вместе выбираемся из ситуации, не только у Вадима не идет игра. Многие должны играть лучше, и я в том числе. Вадик выиграл вбрасывание, когда мы забивали четвертый гол, это тоже важный момент. Он старается работать на команду, где-то что-то не получается. Повторюсь, не идет у многих, нужно играть немножко по-другому.

— Накануне ЦСКА пропустил в пустые ворота в овертайме. Не думаете, что тренд сходит на нет?

— Не знаю, в принципе, раньше это работало у нас. Это численное преимущество, шанс, но сегодня я неправильно сыграл, потерял шайбу, что привело к голу.

— В Екатеринбурге вы играли против Стефана да Косты с Сергеем Широковым, сегодня против Патриса Кормье с Георгием Белоусовым. Как изменилась игра соперника?

— Если честно, не сильно обращаешь внимание на это, когда выходишь на лед. Мы и в прошлом матче против Кормье выходили. Не знаю, как изменилась, нам играть с ними снова через день, завтра посмотрим видео, проанализируем с холодной головой. Впереди еще очень много игр, не надо грустить сейчас, надо завтра выходить с новыми мыслями.