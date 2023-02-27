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КХЛ

Сегодня, 12:05

Кокорев может остаться главным тренером «Сочи» на следующий сезон

Михаил Скрыль
Корреспондент
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев с игроками.
Фото ХК «Сочи»
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Дмитрий Кокорев может остаться главным тренером «Сочи» на следующий сезон. Об этом в интервью «СЭ» заявил заместитель генерального директора клуба Алексей Бадюков.

— Есть ли шанс, что Дмитрий Кокорев останется главным тренером в следующем сезоне?

— Конечно.

— Идет ли сейчас поиск других тренеров?

— Идет. Мы рассматриваем все варианты. Все зависит от того, какое мировоззрение у тренера, что он может привнести в нашу систему и как игроки и его помощники будут развиваться. Нам надо работать одной семьей: игроки, тренеры, менеджмент, офис. Это наша задача. И это основной критерий выбора тренера. Будем анализировать, получается ли это у Дмитрия Александровича.

После 68 игр регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ «Сочи» набрал 32 очка и занял последнее место.

Алексей Бадюков
КХЛ
ХК Сочи
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