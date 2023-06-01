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КХЛ

Сегодня, 16:09

Дмитрий Кокорев утвержден в должности главного тренера «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» объявил о новом контракте с Дмитрием Кокоревым.

44-летний специалист продолжит работу на посту главного тренера без приставки «исполняющий обязанности». Также «Сочи» сообщил, что ассистентами Кокорева станут Александр Гольц, Сергей Воронов, Алексей Крюков, тренер вратарей Олег Ромашко и тренер по физподготовке Николай Пронин.

Кокорев вошел в тренерский штаб «Сочи» в октябре 2022 года, в январе он был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. Под руководством специалиста южане провели 16 матчей и одержали 5 побед.

В прошлом сезоне КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав 32 очка в 68 матчах.

Источник: ХК Сочи
КХЛ
ХК Сочи
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