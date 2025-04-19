Квартальнов: «Идет плей-офф, наши лучшие хоккеисты по каким-то причинам не играют. Это данность»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Две разные игры. Мы понимали, что играем против хорошей команды, которая умеет держать удар, просыпаться вовремя. Хотя тоже имели несколько возможностей, но вратарь был совершенно другой. Выходит состав, который готов играть», — цитирует пресс-служба лиги Квартальнова.

Также он добавил, что не стоит оправдываться отсутствием каких-то игроков на льду.

«Мы не будем жаловаться, что у нас не хватает Александра Волкова и Вадима Шипачева. Идет плей-офф, наши лучшие хоккеисты по каким-то причинам не играют. Это данность», — отметил специалист.

Челябинский клуб проигрывал по ходу встречи, но затем забросил две шайбы в третьем периоде и вырвал победу над «Динамо». Нападающий Василий Глотов, сделавший две голевые передачи, был признан первой звездой матча.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье 20 апреля, в Челябинске. Начало в 14:00 по московскому времени.