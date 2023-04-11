Сегодня, 14:02
Дмитрий Квартальнов прокомментировал назначение на пост главного тренера минского «Динамо».
«Я хотел бы высказать слова благодарности руководителям минского «Динамо» за то, что они доверили мне возглавить клуб, который представляет Беларусь в КХЛ. Приложу все усилия для того, что сделать в Минске боеспособную команду. И надеюсь, что мне удастся оправдать ожидания не только функционеров, но и болельщиков. К тому же, возглавить такой клуб, как «Динамо», — это большая ответственность для меня, ведь «зубры» являются главной команды страны. Поэтому эмоции переполняют.
Безусловно, я очень рад вернуться к работе. За время отдыха получилось посмотреть на хоккей по-новому и найти новые идеи, которые теперь хочу претворить в жизнь. «Динамо» всегда было самобытной командой, в которой на протяжении последних сезонов занимались подготовкой именно молодежи», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
11 апреля стало известно, что Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо». 57-летний специалист подписал контракт на год.