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Сегодня, 14:02

Квартальнов: «Возглавить такой клуб, как «Динамо», — большая ответственность для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Квартальнов прокомментировал назначение на пост главного тренера минского «Динамо».

«Я хотел бы высказать слова благодарности руководителям минского «Динамо» за то, что они доверили мне возглавить клуб, который представляет Беларусь в КХЛ. Приложу все усилия для того, что сделать в Минске боеспособную команду. И надеюсь, что мне удастся оправдать ожидания не только функционеров, но и болельщиков. К тому же, возглавить такой клуб, как «Динамо», — это большая ответственность для меня, ведь «зубры» являются главной команды страны. Поэтому эмоции переполняют.

Безусловно, я очень рад вернуться к работе. За время отдыха получилось посмотреть на хоккей по-новому и найти новые идеи, которые теперь хочу претворить в жизнь. «Динамо» всегда было самобытной командой, в которой на протяжении последних сезонов занимались подготовкой именно молодежи», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

11 апреля стало известно, что Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо». 57-летний специалист подписал контракт на год.

Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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