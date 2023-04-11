Квартальнов: «Возглавить такой клуб, как «Динамо», — большая ответственность для меня»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал назначение на пост главного тренера минского «Динамо».

«Я хотел бы высказать слова благодарности руководителям минского «Динамо» за то, что они доверили мне возглавить клуб, который представляет Беларусь в КХЛ. Приложу все усилия для того, что сделать в Минске боеспособную команду. И надеюсь, что мне удастся оправдать ожидания не только функционеров, но и болельщиков. К тому же, возглавить такой клуб, как «Динамо», — это большая ответственность для меня, ведь «зубры» являются главной команды страны. Поэтому эмоции переполняют.

Безусловно, я очень рад вернуться к работе. За время отдыха получилось посмотреть на хоккей по-новому и найти новые идеи, которые теперь хочу претворить в жизнь. «Динамо» всегда было самобытной командой, в которой на протяжении последних сезонов занимались подготовкой именно молодежи», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

11 апреля стало известно, что Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо». 57-летний специалист подписал контракт на год.