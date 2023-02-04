Квартальнов: «Поспокойнее стал, более терпеливым — может быть, старею»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, в чем изменил свой подход к работе.

— Какой вы как тренер?

— Я сам по себе эмоциональный человек, где-то мне это мешает. Но я такой есть. Где-то нужно чуть-чуть попридержаться, быть терпеливее. Но все мы учимся. У меня рядом с домом есть парк, часто гуляешь там и прокручиваешь все в голове. Подумал, настроил себя на серьезный лад.

— У вас в команде были сложные игроки.

— Все звезды — непростые ребята. Сашка [Радулов], когда я работал в ЦСКА, был на пике формы. Это непростой парень, они все такие, что говорить. Самое главное — их надо подчинить команде. Понятно, что они хотят набирать очки, он это и делал, его не надо перестраивать. Это игрок высокого полета, который играет и думает чуть по-другому. Его надо развивать, что мы и делали.

— А Зарипов?

— Данис был уже очень взрослым. Никаких проблем, работали — это капитан «Ак Барса», пять кубков за ним, легенда. Нормальные рабочие отношения были с ним.

— Наблюдали за тем, что происходило в «Ак Барсе»?

— Конечно, следил, три года отработал там, играл в ней, она мне близка. Где-то был неудачный период. То, что болельщики писали (предлагали вернуть Квартальнова в «Ак Барс» — прим. «СЭ») — это здорово, значит, чем-то заслужил, наверное. Я был реалистом, понимал, что решения принимают руководители. Сейчас у них все выправилось, и это будет серьезная команда.

— Вы стали первым тренером в КХЛ, кто разрешил повесить на себя микрофон, участвовал в съемках.

— Я разговаривал с первым лицом команда Наилем Ульфатовичем Магановым. Он обозначил пару важных моментов — 70% своих воспитанников и открытость к прессе. Мы стали это делать, никаких проблем.

— У вас было много перлов — тот же «Шиндр-мындр».

— Когда мы, тренеры, общаемся, что-то такое всегда происходит. Здорово, что какие-то словечки идут в народ, это хорошо. Тяжелая тренерская работа, когда приходится подбирать слова для ребят, и получалось неплохо.

— Вы могли бы про себя сказать, что где-то изменились?

— Те базисные вещи, о которых я говорил, существуют. Плюс надо понимать, какими хоккеистами ты говоришь, что можешь из них сделать, как добиться успеха. Нужен и набор хоккеистов для определенных моментов. Мы их учим и учимся у них. Конечно, поспокойнее стал, более терпеливым — может быть, старею.