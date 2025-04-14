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14 апреля, 22:38

Тренер минского «Динамо» Квартальнов: «Трактор» был сегодня свежее и заряженнее»

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов объяснил поражение команды от «Трактора» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина (3:4 ОТ).

«Что сказать? Думаю, то половину игры мы провели неплохо. «Трактор» был сегодня свежее и заряженнее. Даже нас поджимал первую половину отрезка игры. Мы забили голы, но все переворачивается очень быстро. Какая-то потеря, нам надо поучиться на этих моментах. Игра сразу перевернулась, мы чуть поплыли. Вели и пропустили три гола. Нужно отдать должное Челябинску, они неплохо доминировали, мы чуть стушевались. Дальше вошли в ту колею, все потом было до гола», — приводит пресс-служба «Трактора» слова Квартальнова.

&laquo;Трактор&raquo; победил минское &laquo;Динамо&raquo; (4:3 ОТ) во&nbsp;втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.Конвейер камбэков. «Трактору» отменили три гола, но он все равно спасся с 0:3 и победил в овертайме

«Трактор» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий матч команд состоится в Минске 16 апреля.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Хоккей
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Дмитрий Квартальнов
Кубок Гагарина
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