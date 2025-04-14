Тренер минского «Динамо» Квартальнов: «Трактор» был сегодня свежее и заряженнее»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов объяснил поражение команды от «Трактора» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина (3:4 ОТ).

«Что сказать? Думаю, то половину игры мы провели неплохо. «Трактор» был сегодня свежее и заряженнее. Даже нас поджимал первую половину отрезка игры. Мы забили голы, но все переворачивается очень быстро. Какая-то потеря, нам надо поучиться на этих моментах. Игра сразу перевернулась, мы чуть поплыли. Вели и пропустили три гола. Нужно отдать должное Челябинску, они неплохо доминировали, мы чуть стушевались. Дальше вошли в ту колею, все потом было до гола», — приводит пресс-служба «Трактора» слова Квартальнова.

«Трактор» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 2-0. Третий матч команд состоится в Минске 16 апреля.