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Сегодня, 19:41

Квартальнов: «Готов работать с любыми командами»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что соскучился по активной работе.

— Как вы поживаете?

— Как пенсионер (улыбается).

— Но пенсионный возраст еще не подошел.

— Не подошел, да. Отдыхаю, сплю, хорошо кушаю, много времени провожу на свежем воздухе. Смотрю хоккей, — приводит слова тренера сайт КХЛ.

— По атмосфере скучаете?

— Конечно. Чувствуется, что не хватает адреналина.

— Тренер Квартальнов за какую команду готов взяться?

— Готов работать с любыми командами — с молодыми, которые получают большой шанс, сейчас много хороших молодых. Будет большая команда — значит, будут серьезные задачи. Создавать команды тоже умею, готов.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/04/509405.html
Дмитрий Квартальнов
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