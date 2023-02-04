Квартальнов: «Готов работать с любыми командами»

Сегодня, 19:41
Бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что соскучился по активной работе.
— Как вы поживаете?
— Как пенсионер (улыбается).
— Но пенсионный возраст еще не подошел.
— Не подошел, да. Отдыхаю, сплю, хорошо кушаю, много времени провожу на свежем воздухе. Смотрю хоккей, — приводит слова тренера сайт КХЛ.
— По атмосфере скучаете?
— Конечно. Чувствуется, что не хватает адреналина.
— Тренер Квартальнов за какую команду готов взяться?
— Готов работать с любыми командами — с молодыми, которые получают большой шанс, сейчас много хороших молодых. Будет большая команда — значит, будут серьезные задачи. Создавать команды тоже умею, готов.