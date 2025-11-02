Михайлов о дебюте в КХЛ в роли главного тренера: «Честно — пока нет эмоций, наверное, не ощутил»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов отметил большое желание у команды победить в матче FONBET Чемпионата КХЛ со «Спартаком».

В воскресенье, 2 ноября, южане на своем льду обыграли красно-белых со счетом 5:2. Этот матч был первым для «Сочи» после смены главного тренера — днем ранее Михайлова назначили на эту должность вместо Владимира Крикунова.

«Против нас играл мастеровитый соперник, классная команда. Мы очень сильно хотели победить и победили. Мой дебют в роли главного тренера КХЛ? Честно — пока нет эмоций, наверное, не ощутил. Было много общения с ребятами, все было в рабочем режим, не было возможности прислушиваться к своим эмоциям. В какой хоккей будет играть «Сочи»? Агрессивный, атакующий хоккей с прессингом, азартный, эмоциональный», — приводит пресс-служба КХЛ слова Михайлова.

«Сочи» прервал серию из 9 поражений подряд. Команда занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции с 12 очками.