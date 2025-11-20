Михайлов: «Хорошо, что «Сочи» в нужный момент забил и дотерпел»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Очень напряженный матч получился с очень быстрым и мастеровитым соперником. И у «Сочи», и у «Салавата» были возможности реализовать численное неравенство, но бригады меньшинства действовали здорово. Хорошо, что в нужный момент забили и дотерпели.

Тянулин и Попов пропустили матч по медицинским показателям: напряженные игры, напряженный календарь, у ребят есть повреждения, вопросы по здоровью, поэтому сегодня так», — приводит официальный сайт КХЛ слова Михайлова.

«Сочи» с 19 очками в 26 матчах идет на последнем месте в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым в Восточной конференции — 23 очка в 27 играх.