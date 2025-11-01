Дмитрий Михайлов стал главным тренером «Сочи», Крикунов перешел на должность тренера-консультанта

«Сочи» объявил о смене главного тренера команды.

Новым главным тренером стал Дмитрий Михайлов, который ранее работал старшим тренером в штабе команды. Владимир Крикунов, до этого возглавлявший сочинцев, перешел на должность тренера-консультанта.

75-летний Крикунов был главным тренером «Сочи» с августа. После 18 матчей команда с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ.