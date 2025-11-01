Дмитрий Михайлов стал главным тренером «Сочи», Крикунов перешел на должность тренера-консультанта

1 ноября, 12:51
«Сочи» объявил о смене главного тренера команды.
Новым главным тренером стал Дмитрий Михайлов, который ранее работал старшим тренером в штабе команды. Владимир Крикунов, до этого возглавлявший сочинцев, перешел на должность тренера-консультанта.
75-летний Крикунов был главным тренером «Сочи» с августа. После 18 матчей команда с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции FONBET Чемпионата КХЛ.
Андрей Какурин
Крикунов будет давать консультации по сумме которую нужно брать с игрока за выход на поле в стартовом составе и сколько отстегивать тренеру с забитого гола. Опыт в этом у него просто огромный. Жаль никак не схватят его за руку.
01.11.2025
Пан Юзеф
Комедия.
01.11.2025
Догада
Жесть, Крикунов в Сочи чудеса творит, а его снимают. Кто в руководстве Сочи мог предположить, что после 18 матчей Сочи будет лишь на две-три позиции ниже ЦСКА и СКА, имея две игры в запасе?
01.11.2025
Slim Tallers
Бориску на царство!
01.11.2025
Adiоs Amigos R
Да какой Михайлов (что это вообще за ноунейм?), когда есть великий Роман Борисович Ротенберг?
01.11.2025