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Сегодня, 13:14

Орлов — о возможном возвращении Кузнецова в КХЛ: «Сделает так, как ему будет лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от матча между звездами КХЛ и НХЛ.

— Все хорошо, все друг с другом общаются. Готовимся к матчу. Все давно не виделись. Со всеми ребятами пересекались.

— Ковальчук сказал, что будет играть в полную силу, вы как?

— Посмотрим, как пойдет. Еще есть время до сезона. Не в лучшей форме, но азарт будет.

— Как воспринимаешь новости о Кузнецове?

— Посмотрим. Приму любое его решение. Сделает так, как ему будет лучше. У него хватает мастерства. Всегда поддерживаю любое его решение.

15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА.

Игра, средства от которой пойдут на реабилитацию и поддержку людей с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы, состоится на льду «ЦСКА-Арены» 20 июля.

Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
0
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