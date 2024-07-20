Орлов — о возможном возвращении Кузнецова в КХЛ: «Сделает так, как ему будет лучше»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от матча между звездами КХЛ и НХЛ.

— Все хорошо, все друг с другом общаются. Готовимся к матчу. Все давно не виделись. Со всеми ребятами пересекались.

— Ковальчук сказал, что будет играть в полную силу, вы как?

— Посмотрим, как пойдет. Еще есть время до сезона. Не в лучшей форме, но азарт будет.

— Как воспринимаешь новости о Кузнецове?

— Посмотрим. Приму любое его решение. Сделает так, как ему будет лучше. У него хватает мастерства. Всегда поддерживаю любое его решение.

15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА.

Игра, средства от которой пойдут на реабилитацию и поддержку людей с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы, состоится на льду «ЦСКА-Арены» 20 июля.