Рашевский — о паузе на игры сборной: «Она нам нужна. От наших результатов будет зависеть ее продолжительность»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями после победы над «Куньлунем» (4:5 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— До паузы на Кубок Первого канала три матча. Ждете этого отдыха?

— Конечно, нам нужна пауза. У нас довольно плотный график и нам нужно несколько дней отдыха. У нас есть цель и условия, от того какое место мы займем будет зависеть количество, а точнее продолжительность нашего отдыха (смеется).

— То есть у вас все настолько четко?

— Ну да. Премий у нас нет, есть другие условия, но я их разглашать не буду. Конечно, будем биться не только за выходные, но и за Кубок. Мы идем и хотим быть первыми, как в прошлом году.

«Динамо» набрало 43 очка в 32 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. В турнире примут участие сборная «Россия 25», национальные команды Белоруссии и Казахстана, а также сборная мира — команда, собранная из иностранных игроков КХЛ.