Форвард «Динамо» Рашевский: «Надо радоваться, что победили «Куньлунь», но осадочек остался»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями после победы над «Куньлунем» (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Игра для тебя получилась в две стороны. Гол и передача, но при этом удаления. Каких эмоций все-таки больше — позитивных или негативных?

— Надо радоваться, что мы победили, но осадочек остался. В конце я не специально получил удаление. Переносил клюшку, но фактически я виноват. Самое главное, что выиграли. Это придает хороший настрой перед следующим матчем.

— Что привело к такому количеству удалений. В играх с топовыми командами не удалялись. Ответственность притупилась?

— Тяжело сказать. У «Куньлуня» крупные ребята, но они что-то много падали сегодня. Бывают матчи, когда есть брак в отборе. Надо сделать выводы. Тем более у нас есть штрафы за невынужденные удаления (улыбается). Это будет нам уроком.

«Динамо» набрало 43 очка в 32 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции.

(Федор Носов)