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Сегодня, 04:25

Рашевский — о поражении от «Локомотива»: «Игра уровня плей-офф получилась»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Игра уровня плей-офф получилась. Обе команды были заряжены. «Локомотиву» чуть больше повезло. Они здорово строятся, здоров играют в обороне. Мы очень похожи с ними в плане тактики и самоотдачи. Игры с ними всегда тяжелые. Очень тяжело взломать оборону соперника. Мы бились до конца», — цитирует пресс-служба лиги Рашевского.

Также он пожелал скорейшего восстановления форварду московской команды Артему Ильенко, который получил травму в этой встрече.

«Артему Ильенко хочется пожелать здоровья, он сегодня герой», — добавил Рашевский.

«Локомотив» с 80 очками лидирует в Западной конференции, а «Динамо» идет на 4-й строчке — 63 очка.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Дмитрий Рашевский
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