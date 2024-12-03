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Сегодня, 22:25

Дмитрий Рашевский: «Комтуа — не грязный игрок. Вы видели хоть раз, чтобы он кого-то ударил?»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» оценил игру своего одноклубника Максима Комтуа.

— Многие называют вашего партнера по тройке Комтуа самым грязным игроком лиги.

— Он — не грязный игрок. Вы видели хоть раз, чтобы он кого-то ударил? Наоборот, его бьют. Он не отвечает — думаю, понятно, почему. Не видел ни разу грязного силового приема с его стороны, чтобы он кого-то толкнул или клюшкой ударил. Просто жесткий хоккеист, который умеет вывести соперника из себя и заставить удалиться. Но сам он никогда не будет делать какую-то грязь на льду.

В текущем сезоне 25-летний Комтуа провел 26 матчей в КХЛ и набрал 19 очков (7+12).

ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
Максим Комтуа
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