Дмитрий Рашевский: «Комтуа — не грязный игрок. Вы видели хоть раз, чтобы он кого-то ударил?»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» оценил игру своего одноклубника Максима Комтуа.

— Многие называют вашего партнера по тройке Комтуа самым грязным игроком лиги.

— Он — не грязный игрок. Вы видели хоть раз, чтобы он кого-то ударил? Наоборот, его бьют. Он не отвечает — думаю, понятно, почему. Не видел ни разу грязного силового приема с его стороны, чтобы он кого-то толкнул или клюшкой ударил. Просто жесткий хоккеист, который умеет вывести соперника из себя и заставить удалиться. Но сам он никогда не будет делать какую-то грязь на льду.

В текущем сезоне 25-летний Комтуа провел 26 матчей в КХЛ и набрал 19 очков (7+12).