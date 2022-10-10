Рябыкин назвал решение об увольнении из «Авангарда» неожиданным

Дмитрий Рябыкин прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Авангарда». Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец, входивший в штаб Рябыкина.

«Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало. Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», — цитирует Рябыкина «Город55».

Как стало известно «СЭ», следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс» после трех лет работы в Казани.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года. 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.