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КХЛ

Сегодня, 17:15

Рябыкин назвал решение об увольнении из «Авангарда» неожиданным

Руслан Минаев

Дмитрий Рябыкин прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Авангарда». Исполняющим обязанности назначен Михаил Кравец, входивший в штаб Рябыкина.

«Решение об увольнении стало для меня неожиданностью. Руководство со мной его не обсуждало. Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», — цитирует Рябыкина «Город55».

Как стало известно «СЭ», следующим главным тренером клуба может стать Дмитрий Квартальнов, который весной покинул «Ак Барс» после трех лет работы в Казани.

«Аванград» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока». Рябыкин возглавил омский клуб в мае 2022 года. 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года.

Источник: https://gorod55.ru/news/2022-10-10/eks-glavnyy-trener-avangarda-ryabykin-prokommentiroval-svoe-uvolnenie-1658554
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
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