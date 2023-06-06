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КХЛ

Сегодня, 10:06

Рябыкин: «Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Дмитрий Рябыкин заявил, что трудности его только закалили, а также выдал свой анализ случившемуся.

«Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя. Меня эти ситуации не сломали, сделали только сильнее. Естественно, я проанализировал произошедшее. Считаю, что с «Авангардом» мы неплохо начали чемпионат с точки зрения качества игры, даже несмотря на то, что календарь сразу же подкинул длительную гостевую серию и хороших соперников. Но не было результата, и это привело к нервозности у хоккеистов. Когда наслаиваются три-четыре поражения, ребята начинают терять уверенность в собственных силах. Но главное, что нас погубило, — это травма Найта», — приводит слова Рябыкина Betonmobile.ru.

Рябыкин был уволен из двух клубов КХЛ за сезон-2022/23. В начале сезона он был главным тренером «Авангарда», его отправили в отставку 10 октября 2022 года. 17 октября 2022 года специалист стал ассистентом главного тренера «Металлурга» и был уволен из клуба 4 февраля.

Источник: Betonmobile
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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