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Сегодня, 02:01

Защитник ЦСКА Саморуков: «Наша магия в том, что четвертых троек нет»

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Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— До этой игры было две победы подряд, но сегодня игра вообще не шла, — сказал Саморуков. — Хорошо играли. Вели в две шайбы, но потом немного расслабились. Одна шальная залетела, и мы потеряли инициативу. Хоккей игра инициатив. Они перехватили и смогли додавить. У нас не получилось закончить начатое.

— Удивляет четвертая тройка Полтапов — Соркин — Абрамов. В чем их магия?

— Это магия ЦСКА, что четвертых троек нет. У нас все равные. Ребята молодцы. Они понимают друг друга, потому что в команде давно. Эти ребята хотят работать и выигрывать, поэтому все просто.

— Сегодня было много попыток большинства. Много из них реализовали. Можно ли сказать, что упущенное большинство 5 на 3 стало предопределяющим?

— Думаю, что нет. Мы хорошо двигались, смогли забить. Моменты были. После каждого большинства мы перехватывали инициативу и играли здорово. Нужно улучшить пару моментов и все будет отлично.

Федор Носов

Дмитрий Саморуков
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК ЦСКА (Москва)

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