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Сегодня, 00:25

Силантьев: «Пока не понимаю, что сейчас происходит, — это реально какая-то сказка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал, какие эмоции испытывает от дебютного сезона в КХЛ.

«Ну еще рано говорить о победе в Кубке Гагарина... Хотя в целом я вообще пока не понимаю, что сейчас происходит, – это реально какая-то сказка. (Улыбается) Поэтому... Еще нужен шаг. А пока готовимся и идем дальше.

А почему так легко удалось адаптироваться в КХЛ после ВХЛ? Потому что у нас вся команда играет на пределе своих возможностей. Все четыре звена выступают ровно. Каждый может забить гол, поэтому и мне проще играть среди таких ребят. Я стараюсь им только помогать. Считаю, что надо в первую очередь правильно играть, на команду. Главное, чтобы «Металлург» побеждал. А все эти мои голы забудутся. Ключевое – это командные успехи, то есть выигранные матчи и победа в турнире. Поскольку для нее нужно сделать еще один шаг, стараюсь думать не о своей статистике, а о том, как помочь «Магнитке» победить», – цитируют «Известия» Силантьева.

"Металлург" в финальной серии Кубка Гагарина против "Локомотива" ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

Источник: https://iz.ru/1686766/aleksei-fomin/ia-voobshche-poka-ne-ponimaiu-chto-proiskhodit-eto-kakaia-skazka
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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