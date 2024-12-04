Силантьев — о тяжелом старте сезона «Металлурга»: «Оставим все на плей-офф»

Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал игру команды на старте сезона-2024/25.

— Что не получается у «Металлурга» на старте сезона?

— У нас тяжелый старт сезона, мы все это понимаем. Каждый соперник настраивается на нас и хочет выиграть. Где-то мы допускаем ошибки, без этого никак. Главное — сделать правильные выводы, думаю, все будет нормально.

— Почему «Металлург» мало забивает?

— Действительно, мы забиваем мало, хотя моментов уйма. Все идет с тренировок. Может быть, немного не хватает хладнокровия. Для этого мы и работаем. Оставим все на плей-офф.

— В команде нет успокоенности после чемпионства?

— Каждый после прошлого сезона задумывался о следующем сезоне. И все понимали, что будет тяжело. У нас был непростой старт, накапливается усталость, но через все это надо проходить. Думаю, мы справимся, и все будет хорошо.