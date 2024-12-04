Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:40

Силантьев — о тяжелом старте сезона «Металлурга»: «Оставим все на плей-офф»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал игру команды на старте сезона-2024/25.

— Что не получается у «Металлурга» на старте сезона?

— У нас тяжелый старт сезона, мы все это понимаем. Каждый соперник настраивается на нас и хочет выиграть. Где-то мы допускаем ошибки, без этого никак. Главное — сделать правильные выводы, думаю, все будет нормально.

— Почему «Металлург» мало забивает?

— Действительно, мы забиваем мало, хотя моментов уйма. Все идет с тренировок. Может быть, немного не хватает хладнокровия. Для этого мы и работаем. Оставим все на плей-офф.

— В команде нет успокоенности после чемпионства?

— Каждый после прошлого сезона задумывался о следующем сезоне. И все понимали, что будет тяжело. У нас был непростой старт, накапливается усталость, но через все это надо проходить. Думаю, мы справимся, и все будет хорошо.

Дмитрий Силантьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Сегодня
Вчера
Неделя