Гендиректор «СКА Арены» Сватковский: «Мы открыты для переговоров по неймингу»

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал, как будет названа новая ледовая арена, которая сейчас строится в Петербурге.

«Юридически у нас существует концессионное соглашение с Администрацией Санкт-Петербурга. В нем фигурирует компания «СКА Арена». Соглашение заключено на 49 лет. Это государственно-частное партнерство с участием бюджетных средств, которые предоставлены в виде капгранта. Если придет компания, которая захочет назвать арену в честь себя? Мы открыты для переговоров. Будем работать над неймингом — это достаточно творческий и экономически целесообразный процесс. У нас есть наметки, но мы хотели сначала пройти всю сертификацию — подготовить нашу арену официально, чтобы ее предъявлять той или иной компании. Мы должны закончить строительную часть, ее оформить и зарегистрировать, как имущество. Это достаточно серьезная процедура», — приводит слова Сватовского «Спорт День за Днем».

Пока рабочее название — «СКА Арена». Завершение всех строительных работ и ввод ее в эксплуатацию запланированы в текущем 2023 году. «СКА Арена» станет самым крупным ледовым дворцом в мире. На хоккейных матчах она сможет вместить 21,5 тыс человек, а на концертах — 23 тыс.