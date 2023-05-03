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Сегодня, 16:28

Гендиректор «СКА Арены» Сватковский: «Осталось определить дату Матча звезд Единой лиги ВТБ»

Сватковский рассказал какие мероприятия в следующем сезоне сможет принять «СКА Арена»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал, какие спортивные мероприятия в следующем сезоне сможет принять ледовая арена, которая сейчас строится в Петербурге.

«Первая якорная позиция — это, конечно, хоккей. Вторая якорная позиция — есть запрос от фигурного катания. Антон Сихарулидзе сейчас стал президентом Федерации фигурного катания. Думаю, что как петербуржец, он будет поддерживать проведение мероприятий у нас. Чемпионат России сейчас проходит с таким успехом, что есть проблема лишнего билетика. Я абсолютно уверен, что в Санкт-Петербурге 20 тысяч придет на фигурное катание с большим удовольствием. У нас огромный трансформируемый медиа-куб. Входит в топ-3 медиа-кубов мира. По площади практически 900 квадратных метров. Достаточно уникальная. Это будет одна из специфик нашей арены. Звуковое сопровождение — это будут новейшие технологии. Также у нас есть интерес от Единой лиги ВТБ провести Матч звезд. Мы уже вели переговоры с президентом лиги Сергеем Кущенко. Осталось определить дату, а это зависит от расписания КХЛ. У нас появятся «окна». Конечно, в них мы будем заниматься концертной деятельностью», — приводит слова Сватковского «Спорт День за Днем».

Завершение всех строительных работ и ввод «СКА Арены» в эксплуатацию запланированы в текущем 2023 году. Она станет самым крупным ледовым дворцом в мире: 21,5 тыс. человек на спортивных мероприятиях и 23 тыс. —  на концертах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gendirektor-ska-areny-svatkovskiy-ostalos-opredelit-datu-matcha-zvezd-edinoy-ligi-vtb
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