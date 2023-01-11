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Сегодня, 22:08

Депутат Свищев: «В России всегда будут ждать Овечкина, он любит свою страну и его любят здесь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, может ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вернуться играть в Россию.

Нынешний контракт российского хоккеиста с американской командой рассчитан до 2026 года.

«Александр Овечкин поставил себе цель быть лучшим в НХЛ и должен показать это делом, а потом уже принимать решение, где работать дальше. Конечно, его опыт как спортсмена нам бы точно пригодился. Овечкин является кумиром для миллионов наших мальчишек и девчонок. Плюс он замечательный человек. В России всегда будут ждать Овечкина, он любит свою страну и его любят здесь. А где он будет жить и работать, это, конечно, решать ему и его семье. Надеемся, что в России будут созданы все условия, чтобы он смог продолжить свою карьеру здесь. Даже не сомневаюсь, что после 40 лет Овечкин сможет показывать хоккей высокого уровня», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за московскую команду с 2001 по 2005 год.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 43 матчах НХЛ. На счету россиянина 809 голов в североамериканской лиге, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-v-rossii-vsegda-budut-zhdat-ovechkina-on-lyubit-svoyu-stranu-i-ego-lyubyat-zdes/
Александр Овечкин
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