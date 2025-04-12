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12 апреля, 10:50

Сычев считает нереальной организацию матча КХЛ и НХЛ: «Точно не в ближайшем будущем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном матче между КХЛ и НХЛ.

— Мне кажется, это нереально в плане организации. Даже банально когда НХЛ приедет сюда, им нужно оплачивать страховки. Очень много организационных моментов, которые непросто решить. Можно сказать об этом. Даже должны быть сформированы группы, которые это все прорабатывают. НХЛ — лига про бизнес, деньги. Просто так они не приедут. Тут очень много нюансов есть. Естественно, есть игроки, которые должны быть максимально защищены. Поэтому если работа будет, то предстоит очень много. И точно не в ближайшем будущем, — сказал Сычев «СЭ».

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и США на рабочем уровне ведут переговоры по поводу организации матчей между игроками КХЛ и НХЛ.

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Дмитрий Сычев
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