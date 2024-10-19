Васильев: «Второй клуб из Белоруссии определенный колорит привнесет в КХЛ»

Сегодня, 07:37
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что второй клуб из Белоруссии в КХЛ привнесет колорит в чемпионат.
«Вторая команда в КХЛ из Беларуси возможна, почему нет. Главное, чтобы это не мешало общему формату проведения Кубка Гагарина, чтобы не было излишнего количества команд. Если это не будет противоречить регламенту, то это хорошо, определенный колорит привнесет в соревнование. Плюс это будет развитие и белорусского хоккея, это даст дополнительный импульс. Вообще, считаю, надо расширять форматы и не ждать, когда кто-то соизволит пустить нас обратно в турниры», — цитирует Legalbet Васильева.
В КХЛ в сезоне-2024/25 выступают 23 клуба, из которых один из Белоруссии — минское «Динамо».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|17
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|16
|10
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|16
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|16
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|16
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|17
|9
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12